JPNN.com - Nasional - Hukum

Polres Priok dan TNI Gelar Patroli Skala Besar untuk Jaga Keamanan Kawasan Pelabuhan

Senin, 01 September 2025 – 15:57 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar patroli skala besar pada Minggu malam (31/8) yang melibatkan gabungan TNI, Polri, dan elemen masyarakat. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar patroli skala besar pada Minggu malam (31/8) yang melibatkan gabungan TNI, Polri, dan elemen masyarakat. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Priok AKBP Martuasah H. Tobing, ini bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan di kawasan pelabuhan.

"Patroli Skala Besar ini dilaksanakan untuk Jaga Jakarta khususnya Jaga Priok, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah aktivitas kepelabuhanan," ujar Kapolres Martuasah.

Sebanyak 79 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, PFSO, satpam, dan buruh bongkar muat melakukan patroli di empat lokasi: Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Kali Baru, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Baru.

Kapolres menekankan bahwa patroli dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif.

"Polres tidak bekerja sendiri. Semua stakeholder dan TNI ikut serta menjaga Kamtibmas, menjaga Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. Kolaborasi ini menjadi kunci agar situasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok tetap kondusif," ucapnya.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak merasa khawatir karena aparat kepolisian senantiasa hadir di lapangan. Kapolres juga mendorong peran aktif warga dalam menjaga kondusivitas dengan melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas kepada Bhabinkamtibmas maupun Kapolsubsektor setempat.

"Tujuan utama kami adalah memberikan perlindungan dan rasa aman. Kami berharap dengan patroli rutin, imbauan persuasif, serta dukungan masyarakat, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya tetap dalam keadaan aman dan terkendali," pungkas Kapolres Martuasah. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

