JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polres Priok Gelar Salat Gaib untuk Driver Ojol Almarhum Affan Kurniawan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:44 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar salat gaib untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan, di Masjid Al-Furqan seusai pelaksanaan salat Jumat, Jumat (29/8). Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar salat gaib untuk mendoakan almarhum Affan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia setelah ditabrak kendaraan taktis Brimob, Kamis (28/8).

Ibadah digelar di Masjid Al-Furqan seusai pelaksanaan salat Jumat, Jumat (29/8).

Salat gaib dipimpin oleh Ustaz K.H. Ismatullah. Wakapolres Kompol Yudi Permadi hadir bersama jajaran pejabat utama dan personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang juga menjadi jemaah salat Jumat.

Affan Kurniawan telah dimakamkan pada Jumat (29/8) sekitar pukul 10.30 WIB di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Jemaah juga memanjatkan doa untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia serta memohon agar persatuan dan kesatuan senantiasa terjaga dalam kedamaian. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

