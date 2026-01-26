Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polres Rohil Bongkar Jaringan Narkotika Internasional Asal Malaysia, Barbuknya Banyak

Senin, 26 Januari 2026 – 17:49 WIB
Polres Rohil Bongkar Jaringan Narkotika Internasional Asal Malaysia, Barbuknya Banyak - JPNN.COM
Polres Rohil merilis pengungkapan narkotika jaringan internasional, Senin 26 Januari 2026. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, ROKAN HILIR - Polres Rokan Hilir membongkar jaringan narkotika internasional dengan barang bukti (barbuk), berupa sabu-sabu hampir 4 kilogram, ribuan pil ekstasi, serta puluhan ribu pil happy five.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengungkapkan penindakan dilakukan di Jalan Karya, Bagan Siapiapi, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko pada Rabu (21/1/2026) sekitar pukul 04.45 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial Z alias I (37), warga Bagan Siapiapi.

Baca Juga:

“Dari tangan tersangka, petugas menyita 3,98 kilogram sabu, 3.495 butir pil ekstasi, serta 10 ribu butir happy five,” ungkap AKBP Isa dalam konferensi pers, Senin (26/1).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka mengakui narkotika tersebut berasal dari Selangor, Malaysia, dan diselundupkan ke Indonesia menggunakan kapal motor KM Murni Jaya.

Hal ini menguatkan kasus tersebut merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas negara.

Baca Juga:

Tak hanya itu, tersangka juga diketahui merupakan residivis.

Pada 2023, dia pernah terlibat dalam kasus peredaran sabu-sabu seberat satu ons.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial Z alias I (37), warga Bagan Siapiapi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jaringan narkotika internasional  polres rohil  Narkotika  Barang Bukti  Barbuk  AKBP Isa Imam Syahroni  narkoba  Tersangka  Residivis 
BERITA JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp