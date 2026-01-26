Polres Rohil Bongkar Jaringan Narkotika Internasional Asal Malaysia, Barbuknya Banyak

Senin, 26 Januari 2026 – 17:49 WIB

jpnn.com, ROKAN HILIR - Polres Rokan Hilir membongkar jaringan narkotika internasional dengan barang bukti (barbuk), berupa sabu-sabu hampir 4 kilogram, ribuan pil ekstasi, serta puluhan ribu pil happy five.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengungkapkan penindakan dilakukan di Jalan Karya, Bagan Siapiapi, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko pada Rabu (21/1/2026) sekitar pukul 04.45 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial Z alias I (37), warga Bagan Siapiapi.

“Dari tangan tersangka, petugas menyita 3,98 kilogram sabu, 3.495 butir pil ekstasi, serta 10 ribu butir happy five,” ungkap AKBP Isa dalam konferensi pers, Senin (26/1).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka mengakui narkotika tersebut berasal dari Selangor, Malaysia, dan diselundupkan ke Indonesia menggunakan kapal motor KM Murni Jaya.

Hal ini menguatkan kasus tersebut merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas negara.

Tak hanya itu, tersangka juga diketahui merupakan residivis.

Pada 2023, dia pernah terlibat dalam kasus peredaran sabu-sabu seberat satu ons.