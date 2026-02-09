Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polres Rohul Tangkap Belasan Orang Pascabentrok Sebabkan 1 Orang Tewas

Senin, 09 Februari 2026 – 15:20 WIB
Polres Rohul Tangkap Belasan Orang Pascabentrok Sebabkan 1 Orang Tewas - JPNN.COM
Polisi melakukan olah TKP, tampak mobil rusak akibat bentrokan. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, ROHUL - Polres Rohul mengamankan belasan orang pascabentrokan berdarah yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit eks PT BS, Dusun IV Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Sabtu (7/2/2026) sore.

Insiden tersebut menewaskan satu orang pekerja koperasi dan menyebabkan sejumlah korban luka.

Bentrok melibatkan pekerja dari tiga koperasi, yakni Koperasi Sontang Bertuah Desa Sontang, Koperasi Telago Biru Sakti Desa Kasang Padang.

Baca Juga:

Serta Kelompok Tani Sakai Bersatu Desa Pauh, dengan kelompok Pam Swakarsa PT Nusantara Sawit Majuma (NSM), yang merupakan mitra kerja sama operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Peristiwa bermula sekitar pukul 16.30 WIB saat para pekerja koperasi tengah beristirahat di barak Kantor eks PT BS. Sekitar pukul 17.00 WIB, sekelompok Pam Swakarsa mendatangi lokasi.

Situasi yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh hingga berujung bentrokan fisik.

Baca Juga:

Akibat kejadian tersebut, seorang pekerja koperasi berinisial BB meninggal dunia di tempat kejadian.

Selain korban tewas, dua orang mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan.

Polres Rokan Hulu mengamankan belasan orang pascabentrokan berdarah yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit eks PT BS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polres rohul  Bentrok  Rokan Hulu  Riau 
BERITA POLRES ROHUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp