Polres Siak Amankan 20 Motor Hasil Curanmor, Salah Satunya Dicuri dari Asrama Polisi Militer

Kamis, 04 Juni 2026 – 16:26 WIB

jpnn.com, SIAK - Jajaran Satreskrim Polres Siak mengamankan sebanyak 20 unit sepeda motor hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari berbagai wilayah di Provinsi Riau.

Kendaraan-kendaraan tersebut ditemukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, hingga Kota Dumai.

Mayoritas kendaraan yang diamankan merupakan sepeda motor jenis Yamaha NMax, selain Honda PCX dan Honda Scoopy.

Berdasarkan data Satreskrim Polres Siak salah satu kendaraan yang berhasil diamankan merupakan Yamaha NMax warna hitam yang sebelumnya dilaporkan hilang dari kawasan kos-kosan di lingkungan Asrama Polisi Militer, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah kendaraan lain yang diduga berasal dari hasil curanmor di berbagai lokasi.

Daftar kendaraan yang diamankan di wilayah Siak:

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Yamaha NMax silver, dekat depot air minum.

Yamaha NMax biru, Kos-kosan Imron Jalan Sutomo Gang Almud.