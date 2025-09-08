Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Polres Sijunjung Terus Memantau Aktivitas PETI

Senin, 08 September 2025 – 20:20 WIB
Polres Sijunjung Terus Memantau Aktivitas PETI - JPNN.COM
Pemusnahan rakit Peti di Sungai Kuantan, Kuantan Sengingi. Foto:Polda Riau.

jpnn.com, SIJUNJUNG - Polres Sijunjung memastikan terus memantau aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.

Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan.

“Sudah banyak langkah yang dilakukan. Intinya akan kami pantau terus,” kata AKBP William kepada JPNN.com, Senin (8/9).

Baca Juga:

Dia memastikan bahwa saat ini tidak ada aktivitas PETI di wilayah hukumnya.

“Kami akan tetap melakukan pemantauan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyatakan pihaknya berkomitmen menindak tegas aktivitas PETI yang merusak lingkungan serta mengancam ekosistem sungai.

Baca Juga:

Dia menegaskan penanganan PETI tidak bisa dilakukan hanya oleh kepolisian, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Kapanpun waktunya, kami siap turun langsung bersama Kapolres dan jajaran untuk melakukan penyisiran. Semua pihak akan kami libatkan agar persoalan ini bisa ditangani secara tuntas,” tegas Irjen Gatot saat dikonfirmasi, Sabtu (6/9).

Petugas Polres Sijunjung memastikan terus memantau aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PETI  Polres Sijunjung  penambangan emas tanpa izin  Kapolda Sumatera Barat 
BERITA PETI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp