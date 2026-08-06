Polres Tanah Bumbu Bantu Keluarga Korban Kecelakaan di Jalan Banjarbaru-Batulicin

jpnn.com - Polres Tanah Bumbu memberikan bantuan sosial kepada ahli waris empat korban kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Alternatif Banjarbaru–Batulicin akhir pekan lalu.

Bansos diberikan bersamaan dengan penyerahan santunan dari PT Jasa Raharja, Rabu (5/8).

Kapolres Tanah Bumbu AKBP Novy Adi Wibowo SIK menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban.

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Menurutnya, kehadiran jajaran kepolisian bersama Jasa Raharja merupakan bentuk empati dan kepedulian kepada keluarga yang tengah berduka.

“Kami turut berbelasungkawa atas musibah ini. Semoga kita semua diberikan ketabahan,” ujar AKBP Novy.

Ia juga menyampaikan pesan dari Kapolda Kalimantan Selatan kepada keluarga korban agar tidak ragu menyampaikan permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pihak kepolisian.

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“Pesan Bapak Kapolda, apabila ada sesuatu atau permasalahan yang berkaitan dengan para korban, silakan disampaikan. Kami siap membantu dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang ada,” katanya.

Penyerahan santunan dan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada keluarga korban.