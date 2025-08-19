Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polresta Pati Kerahkan 113 Personel Amankan Aksi Festival 1.000 Lilin

Selasa, 19 Agustus 2025 – 23:04 WIB
Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi. (ANTARA/HO-Humas Polresta Pati.)

jpnn.com, PATI - Polresta Pati mengerahkan sebanyak 113 personel untuk mengamankan aksi damai Festival 1.000 Lilin yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai peringatan tujuh hari Bupati Pati meninggalkan pendopo.

Kabag Ops Polresta Pati AKP Nanda Priyambada di Pati, Selasa, menjelaskan aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan berlangsung pada Rabu (20/8) malam yang akan dimulai pukul 18.30 WIB di sekitar trotoar Kantor Pemda Pati.

"Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif," ujar Nanda.

Menurut dia, ratusan personel yang dikerahkan berasal dari berbagai fungsi kepolisian. Kekuatan gabungan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memastikan kegiatan berlangsung tanpa gangguan.

Nanda menekankan agar seluruh anggota yang bertugas tetap profesional dalam menjalankan pengamanan.

"Kami minta personel tegas, tetapi tetap humanis," ujarnya.

Selain itu, masyarakat yang hadir juga diimbau menjaga ketertiban selama acara berlangsung, tidak menyalakan petasan, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan.(antara/jpnn)

Polresta Pati mengerahkan sebanyak 113 personel untuk mengamankan aksi damai Festival 1.000 Lilin sebagai peringatan tujuh hari Bupati Pati meninggalkan pendopo

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

