Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Polresta Pekanbaru Bertindak Cepat Ungkap Penjualan Daging Anjing Ilegal Beresiko Rabies  

Senin, 08 September 2025 – 19:27 WIB
Polresta Pekanbaru Bertindak Cepat Ungkap Penjualan Daging Anjing Ilegal Beresiko Rabies   - JPNN.COM
Dua pelaku penjagal dan penjual daging anjing yang ditangkap Polresta Pekanbaru. Foto:Polresta Pekanbaru.

jpnn.com, PEKANBARU - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru bertindak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya praktik penjagalan dan penjualan daging anjing dikota itu.

Dua orang pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti dalam operasi yang dilakukan pada Jumat 5 September 2025 pagi.

Kedua tersangka ialah ATS (63) dan PT (25), warga Jalan Harapan Jaya, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Berry Juana Putra menyebut pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah karena rumah kedua pelaku kerap dijadikan tempat penjagalan anjing.

Tim Unit Tipidter Satreskrim kemudian melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut.

“Dari TKP, tim menemukan tiga ekor anjing dalam kondisi hidup serta dua ekor lainnya yang sudah dijagal. Bahkan, ada bangkai anjing yang dibakar dan sebagian dipotong untuk dijual di kedai tuak milik pelaku,” ungkap Berry Senin (8/9).

Baca Juga:

Selain dua tersangka, polisi juga menyita barang bukti, di antaranya 3 ekor anjing hidup, 2 ekor anjing yang sudah dijagal (satu dibakar, satu dipotong tanpa kepala dan organ dalam).

Kemudian peralatan pemotongan dan pembakaran, termasuk tabung gas 3 kg yang digunakan pelaku.

Dua orang pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti dalam operasi yang dilakukan pada Jumat 5 September 2025 pagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daging anjing  penjualan daging anjing  rabies  Polresta Pekanbaru  Kompol Berry Juana Putra 
BERITA DAGING ANJING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp