Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polresta Tangerang Tembak Pelaku Curanmor Bersenpi

Rabu, 19 November 2025 – 04:00 WIB
Polresta Tangerang Tembak Pelaku Curanmor Bersenpi - JPNN.COM
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada menunjukan pelaku aksi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kepemilikan senjata api rakitan di Tangerang. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, TANGERANG - Polresta Tangerang melumpuhkan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan kepemilikan senjata api rakitan.

Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada menyampaikan pelaku berinisial I (43) dan rekannya, M (38).

"Ketika penangkapan terhadap kedua orang tersangka, salah satunya pelaku berinisial I mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan diarahkan kepada petugas. Namun, tidak meledak karena mengalami macet," ungkapnya, Selasa.

Baca Juga:

Indra menyatakan karena pelaku I sempat melakukan perlawanan kepada petugas dan hendak kabur, maka pihaknya melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga dapat dilumpuhkan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Yang perlu kita antisipasi bersama pelaku jelas mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor bersama rekanya," ujarnya.

Dari tangan pelaku, kemudian pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver dengan lima butir peluru satu unit kendaraan bermotor roda dua, satu kunci T dengan lima mata kunci yang dipergunakan dalam aksinya pencuriannya.

Baca Juga:

"Ada satu lembar STNK motor Honda Beat warna putih, kunci kontak motor yang ada serta lima unit sepeda motor dari pengembangan kasus ini," tuturnya.

Dia menjaelaskan untuk modus aksi pencurian tersebut pelaku bersama satu rekannya mengintai kendaraan atau rumah yang akan dijadikan target.

Polresta Tangerang melumpuhkan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan kepemilikan senjata api rakitan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   curanmor  Tangerang  Senpi  Maling Motor 
BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp