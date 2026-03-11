Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polrestabes Bandung Buka Layanan Titip Kendaraan Selama Mudik Lebaran, Ini Lokasinya

Rabu, 11 Maret 2026 – 11:50 WIB
Polrestabes Bandung Buka Layanan Titip Kendaraan Selama Mudik Lebaran, Ini Lokasinya
Polrestabes Bandung membuka layanan penitipan kendaraan bagi warga yang mudik Lebaran 2026. Simak selengkapnya di sini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung membuka layanan penitipan kendaraan untuk masyarakat yang hendak melaksanakan mudik Lebaran 2026.

Polisi juga akan melakukan patroli secara rutin di setiap permukiman warga selama libur Idulfitri.

Plt. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya mengatakan kegiatan patroli secara rutin dilakukan guna memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Masyarakat yang hendak mudik pun diminta segera melapor kepada RT dan RW setempat.

"Rumahnya kosong tentu dilakukan patroli untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan bagi mereka atau masyarakat yang mudik. Tentunya juga bagi masyarakat yang mudik mungkin bisa menyampaikan ke RT, ke RW, sehingga nanti juga bisa melalui Babinkamtibmas kami memiliki data sehingga bisa jelas kita lakukan patrolinya lebih terarah," kata Adi di Mapolrestabes Bandung, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, pihaknya juga membuka penitipan kendaraan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik selama libur Lebaran.

Selain di Markas Polrestabes Bandung, warga diperbolehkan menitipkan di polsek di Kota Bandung.

"Bisa di Polrestabes Bandung atau di polsek-polsek yang memiliki halaman yang cukup luas untuk bisa menampung. Dan tentu dengan dititipkan tersebut masyarakat akan dengan nyaman, dengan merasa safety bisa melaksanakan kegiatan mudik," ujarnya.



TAGS   Mudik Lebaran  Polrestabes Bandung  penitipan kendaraan  Patroli 
