Polrestabes Bandung Gulung 21 Tersangka Pencurian, 16 Kasus Terungkap dalam Dua Pekan

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polisi berhasil mengungkap 16 laporan polisi terkait tindak pidana pencurian di Bandung, Jawa Barat, pada Februari 2026 dengan total 21 orang tersangka.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja intensif petugas dalam merespons laporan masyarakat terkait maraknya kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor.

“Periode Februari 2026 dari awal sampai pertengahan ini, kami berhasil mengungkap 16 laporan polisi dengan 16 tempat kejadian perkara,” ujar Budi di Bandung, Selasa.

Ia merinci dari total 16 kasus tersebut terdiri atas enam kasus curanmor dengan tujuh tersangka, sembilan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dengan 13 tersangka, serta satu kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dengan satu tersangka.

“Total tersangka yang kami amankan sebanyak 21 orang. Sebagian merupakan residivis dan ada juga yang baru pertama kali melakukan tindak pidana,” katanya.

Menurut dia, mayoritas tempat kejadian perkara curanmor berada di kawasan permukiman yang relatif sepi dan minim pengawasan, sehingga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya, terutama pada malam hingga dini hari.

“TKP curanmor kebanyakan di lokasi pemukiman yang sepi. Modusnya beragam, tetapi rata-rata menggunakan kunci stang untuk merusak rumah kunci kendaraan,” jelasnya.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 20 unit sepeda motor, satu unit mobil, 24 unit telepon seluler, empat tabung gas, beberapa senjata tajam, serta sejumlah kunci astag yang digunakan untuk membobol kendaraan.