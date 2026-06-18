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JPNN.com - Daerah

Polrestabes Bandung Tangkap Komplotan Begal Bersenjata Celurit

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:05 WIB
Polrestabes Bandung Tangkap Komplotan Begal Bersenjata Celurit - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung menangkap komplotan bersenjata tajam yang membegal pengemudi ojek online atau ojol di Jalan Cikawao, Kota Bandung.

Pelaku telah melukai korbannya menggunakan senjata tajam jenis celurit sebelum menggasak sepeda motor.

"Kejadian Rabu kemarin sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Memang betul ada dua korban yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton di Mapolrestabes Bandung, Kamis (18/6).

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Dalam kejadian ini, korban diketahui berjumlah dua orang.

Insiden berawal saat korban tengah mengendarai motor, dan tiba-tiba dua pelaku berboncengan motor memepet korban.

Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri.

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"Kejadian berawal ketika korban melintas di jalan tersebut. Ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, sehingga mengenai bagian tubuhnya," katanya.

Korban sempat berusaha melarikan diri untuk meminta pertolongan, tetapi terus dikejar oleh pelaku. Korban menghampiri ojol yang tengah nongkrong di kawasan tersebut.

Polrestabes Bandung menangkap komplotan begal bersenjata celurit di Cikawao. Dua pengendara ojol jadi korban, wajah kena sabet senjata.

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TAGS   begal di Bandung  Begal  Polrestabes Bandung  Bandung 
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