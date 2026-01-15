Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polrestabes Palembang Ringkus Dua Pencuri di Rumah Kosong

Kamis, 15 Januari 2026 – 17:55 WIB
Polrestabes Palembang Ringkus Dua Pencuri di Rumah Kosong - JPNN.COM
Kedua pelaku pencurian beserta barang bukti hasil curian saat diamankan di Polrestabes Palembang. Foto: Dokumen Polrestabes Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Anggota Pidum Polrestabes Palembang meringkus dua pelaku pencurian yang meresahkan warga.

Kedua pelaku yakni, Joni Iskandar (42) warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dan Ilham alias Iam (25) warga Jalan Beti Perumahan Top Amin Mulya, Kecamatan Jakabaring Palembang.

Kedua pelaku diringkus di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan, Rabu (14/1/2026) malam.

Baca Juga:

Aksi pencurian terjadi pada Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Opi 1 Perumahan Anggrek Residence, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang.

Berawal, pelaku Joni keluar dari rumah dengan membawa 1 buah gunting seng warna kuning yang disimpan di saku celana.

Kemudian pelaku langsung menuju rumah korban yakni Ishmatuddin (27) lewat belakang rumahnya.

Baca Juga:

Lalu, pelaku memanjat pagar disebelah rumah korban dan kemudian naik ke atap belakang rumah korban. Kemudian pelaku mengeluarkan gunting dari saku celananya dan kemudian memotong atap seng belakang rumah korban sekitar 1 meter lebih.

Setelah terbuka, pelaku masuk ke dalam rumah korban tepatnya di dapur belakang, saat di dalam rumah dari dapur ke ruang tengah dan pelaku melihat ada 1 buah lampu belajar anak kemudian pelaku menghidupkan lampu tersebut dan kemudian pelaku melihat ada 1 unit TV warna hitam diatas meja.

Anggota Pidum Polrestabes Palembang meringkus dua pencuri di rumah kosong yang kerap meresahkan warga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  Polrestabes Palembang  rumah kosong  Pencuri 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp