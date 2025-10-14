Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polrestabes Palembang Ringkus Spesialis Curanmor yang Sudah Beraksi di 10 TKP

Selasa, 14 Oktober 2025 – 15:24 WIB
Polrestabes Palembang Ringkus Spesialis Curanmor yang Sudah Beraksi di 10 TKP - JPNN.COM
Pelaku saat diamankan di Polrestabes Palembang. Senin (13/10/2025) malam. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Junaidi (25) warga Jalan RHA Arifai Cekyan, Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang diringkus anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang Unit Pidum.

Pelaku sudah beraksi di 10 tempat kejadian perkara (TKP). Aksi terakhirnya terjadi di Jalan S Parman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, Selasa, (09/9/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Berawal saat korban yakni Ali Agam (60) baru pulang dari belanja dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam bernopol BG 3596AEG tahun 2022.

Baca Juga:

Sesampai di tempat kejadian perkara, Ali memarkirkan motornya di teras depan warung pinggir jalan.

Karena buru-buru mau buang air, korban lupa mencabut kunci kontak di sepeda motor.

Setelah itu korban ke dapur ambil minum lalu ke depan untuk masukan sepeda motor ke dalam warung ternyata sepeda motor korban tidak ada.

Baca Juga:

Korban pun melihat rekaman kamera CCTV, dalam rekaman terlihat 1 orang laki-laki mengambil sepeda motor korban.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 11 juta, korban pun melapor ke Polsek Sukarami Palembang.

Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus spesialis pelaku curanmor, pelaku bernama Junaidi (25), ia sudah beraksi di 10 TKP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   curanmor  polres palembang  Palembang  Pencuri Motor 
BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp