Polrestabes Palembang Terjunkan Ratusan Personil Untuk Amankan Nataru

Sabtu, 20 Desember 2025 – 16:58 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang menerjunkan ratusan personil untuk pengamanan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kabag Ops Polrestabes Palembang Kompol M Jedi P mengungkapkan bahwa pada momen Nataru pihaknya akan memfokuskan pada tiga kegiatan.

Pertama kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas, yakni mengurai kendaraan agar tidak terjadi kemacetan.

Baca Juga: Mobil Bekas Jenis MPV dan SUV Paling Dicari Jelang Nataru

Kedua, kegiatan terkait perayaan Natal Tahun 2025 berupa pengamanan pada Gereja - Gereja.

Ketiga, kegiatan terkait masyarakat yang menyambut Tahun Baru 2026.

"Jadi, ada tiga kegiatan yang kami fokuskan pada pelayanan pengamanan dalam rangka operasi Lilin Musi 2025," Ungkap Jedi, Sabtu (20/12/2025).

Untuk jumlah personil yang diterjunkan dalam pengamanan tersebut berjumlah 263 personil.

"Para personil ini akan dibagi dan di tempatkan di tiga Pos, pertama di Pos Pam, Pos Yan dan Pos Terpadu," kata Jedi.