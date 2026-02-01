Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Polri Bangun Jembatan Presisi, Akses Wilayah Terisolir di Desa Gobah Kampar Kian Terbuka

Minggu, 01 Februari 2026 – 20:10 WIB
Polri Bangun Jembatan Presisi, Akses Wilayah Terisolir di Desa Gobah Kampar Kian Terbuka
Pembangunan Jembatan Presisi Polri, renovasi jembatan di Dusun I Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Renovasi jembatan di Dusun I Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kini telah memasuki hari keempat pelaksanaan, Minggu (1/2/2026).

Melalui program Jembatan Presisi Polri, pembangunan jembatan itu merupakan komitmen Kepolisian Republik Indonesia terus mendukung dalam membuka akses wilayah terisolir.

Jembatan yang berlokasi di RT 002 RW 001 Dusun I Desa Gobah tersebut memiliki panjang 27,5 meter dan lebar 4 meter.

Jembatan ini merupakan akses vital bagi masyarakat setempat dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas harian warga.

“Ini adalah hari keempat Tim Rehab Jembatan dari Satuan Brimob Polda Riau melaksanakan pekerjaan renovasi,” kata Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang Minggu (1/2).

Boby menjelaskan sejumlah tahapan pekerjaan dilakukan di antaranya pembongkaran lantai kayu yang sudah rusak, pembersihan rel utama jembatan, pengelasan besi tulang penyangga plat, pengelasan landasan lantai jembatan, serta pengecatan pondasi tiang dan lantai besi jembatan.

Sejauh ini, besi landasan lantai jembatan telah terpasang sepanjang kurang lebih 17 meter, sedangkan pelat besi lantai jembatan juga telah terpasang dengan panjang yang sama.

“Progres ini menunjukkan percepatan pekerjaan yang dilakukan secara terukur dan profesional,” lanjut Boby.

Tak hanya aparat kepolisian, pembangunan jembatan ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

TAGS   Jembatan Presisi  Desa Gobah  pembangunan jembatan  Kapolres Kampar 

