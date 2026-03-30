JPNN.com - Nasional - Hukum

Polri Bangun Laboratorium Sosial Sains di Akpol Semarang

Senin, 30 Maret 2026 – 09:11 WIB
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

jpnn.com, SEMARANG - Polri membangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang sebagai tempat penelitian model pemolisian guna menghasilkan kebijakan yang presisi.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan kehadiran laboratorium ini merupakan langkah konkret Polri dalam merespons perubahan zaman yang dipengaruhi oleh revolusi digital, dinamika geopolitik global, serta transformasi sosial yang berkembang pesat.

“Perubahan itu kini berlangsung dengan kecepatan dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, Polri harus mampu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga teruji melalui realitas sosial di lapangan,” katanya dikutip dari keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Dia menyebut Laboratorium Sosial Sains Kepolisian ini dirancang sebagai ruang integratif yang menjembatani antara teori dan praktik.

Melalui pendekatan berbasis data, analisis ilmiah, serta simulasi kondisi faktual, laboratorium ini akan menjadi pusat pengujian berbagai model pemolisian guna menghasilkan kebijakan dan tindakan yang presisi.

Tidak hanya itu, fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pendekatan sosial yang adaptif, prediktif, dan berbasis bukti (evidence-based policing).

Baca Juga:

“Laboratorium ini tidak hanya menjadi ruang eksperimen, tetapi juga wahana pembelajaran untuk membentuk karakter personel Polri yang unggul, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, keberadaan laboratorium ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas serta pemuliaan profesi Polri lewat pengembangan ilmu kepolisian.

Sumber Antara

Wakapolri  Komjen Dedi Prasetyo  Akpol  Laboratorium Sosial Sains 
BERITA WAKAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
