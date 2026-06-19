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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polri Berbagi di TPA Burangkeng, Warga Bersyukur Terima Bansos

Jumat, 19 Juni 2026 – 23:08 WIB
Polri Berbagi di TPA Burangkeng, Warga Bersyukur Terima Bansos - JPNN.COM
Polri menyalurkan bantuan sosial kepada warga. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, BEKASI - Polri menggelar kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jumat (19/6).

Kegiatan bakti sosial itu menjadi wujud kepedulian Polri sekaligus menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Bantuan sosial ini disalurkan kepada masyarakat yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aktivitas pengelolaan dan pemilahan sampah di kawasan TPA Burangkeng.

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Kasubdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Mariochristy P.S Siregar yang hadir mewakili Polri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap bekerja keras dan produktif di tengah berbagai keterbatasan.

“Kami cukup bangga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di sini. Dari barang-barang yang mungkin tidak terpakai oleh banyak orang, bapak dan ibu mampu menghasilkan nilai kembali. Itu adalah sesuatu yang positif dan patut diapresiasi,” ujarnya.

Mariochristy juga menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian Polri kepada masyarakat yang terus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga di tengah berbagai tantangan kehidupan.

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Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Mariochristy juga meminta doa dari masyarakat agar di usia ke-80 tahun pengabdiannya, Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Semoga Polri di usia yang ke-80 ini semakin mampu melayani masyarakat, melindungi, dan mengayomi,” ungkap dia.

Polri menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepadanwarga di TPA Burangkeng, Bekasi.

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TAGS   Polri  Bakti Sosial  Bansos  HUT Polri 
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