Polri Berikan Jaminan Keamanan untuk Acara Nobar Piala Dunia 2026

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polri berkolaborasi bersama TVRI untuk mengamankan berbagai acara nonton bareng Piala Dunia 2026 di seluruh Indonesia.

Karopenmas Divisi Humas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan pihaknya siap melakukan pengamanan serta pengawasan pada titik-titik penyelenggaraan nobar.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan kegiatan nonton bareng berjalan lancar dan kondusif.

“Negara hadir melalui TVRI lewat siaran Piala Dunia 2026, ini adalah ajang hiburan yang memberikan kegembiraan untuk rakyat.”

“Polri mendukung penuh kegiatan ini agar dapat berjalan lancar sampai penyelenggaraan selesai,” ujar alumni Akpol 1995 itu.

Pria kelahiran 26 Juli 1974 itu memberitahukan pelaksanaan kegiatan nonton bareng harap dilaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian setempat.

Pemberitahuan ini penting untuk mendukung kesiapan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas, serta antisipasi potensi gangguan ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung.

“Kami memiliki sistem terkait permohonan perizinan terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026.”