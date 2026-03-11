Polri Bersama Jurnalis Berikan Santunan untuk 100 Yatim Piatu

jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri bersama Jurnalis Trunojoyo membagikan total 100 santunan untuk anak-anak yatim-piatu dan para dhuafa, pada Rabu (11/3) hari ini.

Pemberian santuan itu dilakukan di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat. Adapun kegiatan kali ini merupakan inisiasi dari jurnalis yang dilakukan setiap tahunnya didukung oleh jajaran Polri.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pemberian santunan ini sebagai bentuk sinergitas Polri bersama jurnalis untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan selama bulan Ramadan.

"Di bulan yang penuh berkah ini Polri bersama Jurnalis Trunojoyo berkolaborasi untuk berbagi khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya kepada wartawan.

"Semoga bantuan yang diberikan dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DKM Masjid Al Ikhlas Mohammad Yamin menyampaikan terima kasihnya kepada Mabes Polri dan Jurnalis Trunojoyo.

"Kami berterima kasih dengan adanya pemberian santunan dan sembako kepada anak-anak yatim-piatu dan para dhuafa. Kami juga mendoakan agar seluruh anggota kepolisian yang akan bertugas dalam Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan lancar," tuturnya.

Sementara itu perwakilan dari Jurnalis Trunojoyo, Yudha Marhaean menitipkan pesan agar masyarakat di wilayah Masjid Al Ikhlas tetap menjaga kerukunan dan persatuan.