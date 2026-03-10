Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polri Bersama Jurnalis Trunojoyo Bagikan 1.500 Makanan & Takjil ke Masyarakat

Selasa, 10 Maret 2026 – 18:38 WIB
Polri Bersama Jurnalis Trunojoyo Bagikan 1.500 Makanan & Takjil ke Masyarakat - JPNN.COM
Mabes Polri bersama Jurnalis Trunojoyo membagikan takjil kepada masyarakat. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri bersama Jurnalis Trunojoyo membagikan total 1.500 makanan dan takjil kepada masyarakat, pada Selasa (10/3).

Pemberian makanan dan takjil tersebut dilakukan di sejumlah lokasi di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan. Adapun kegiatan kali ini merupakan inisiasi dari Jurnalis yang dilakukan setiap tahunnya didukung oleh jajaran Polri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan lewat sinergitas ini mereka bersama Jurnalis saling kolaborasi dalam memberikan hikmah dan berkontribusi pada berkah bulan Ramadan.

Baca Juga:

"Setiap tahunnya kita membagikan beberapa makanan berupa takjil dan makanan kepada masyarakat mendekati buka puasa masih di tengah-tengah pekerjaannya," ujarnya.

"Seperti beberapa pengemudi ojol, ya, tentu beberapa pengemudi kendaraan umum lainnya. Ini menjadi perhatian dan empati kita bersama," sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Truno berharap kegiatan mudik yang akan dilakukan masyarakat beberapa pekan kedepan dapat berjalan lancar. Dia memastikan seluruh jajaran kepolisian telah menyiapkan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Baca Juga:

Truno meminta agar masyarakat yang akan mudik untuk tidak ragu melapor ataupun menitipkan kendaraan dan rumah yang ditinggalkan kepada petugas di Polsek terdekat.

"Disampaikan RT, RW yang tinggal dan khususnya kepada Polri ada Bhabinkamtibmas. Ada juga penitipan barang-barang kendaraan ke Polsek atau ke kantor-kantor polisi. Silakan ini diberdayakan," tuturnya.

Mabes Polri bersama Jurnalis Trunojoyo membagikan makanan dan takjil kepada masyarakat.

