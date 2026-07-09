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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polri Dalami Isu Foto Jampidsus di Rumah Sentul yang Digeledah

Kamis, 09 Juli 2026 – 17:24 WIB
Polri Dalami Isu Foto Jampidsus di Rumah Sentul yang Digeledah - JPNN.COM
Jurnalis televisi merekam suasana rumah mewah yang dipasangi garis polisi usai penggeledahan di kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye/am.

jpnn.com, JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri masih mendalami isu beredarnya foto yang diduga menampilkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sebelumnya digeledah penyidik.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto mengatakan penyidik belum dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar dan masih melakukan pendalaman.

"Saat ini masih didalami. Mohon waktu," kata Totok kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

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Saat dimintai kepastian mengenai sosok yang terdapat dalam foto tersebut, Totok belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Tunggu dulu," ujarnya.

Isu tersebut mencuat setelah beredar video di media sosial yang menarasikan rumah mewah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik berkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah. Dalam video itu terlihat foto keluarga yang diduga merupakan keluarga Febrie. Meski demikian, Polri belum mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan verifikasi.

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Sebelumnya, pada Rabu (8/7), penyidik Kortastipidkor Polri menyita barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta dari sebuah brankas yang ditemukan di rumah tersebut.

"Kami menemukan brankas terkunci yang setelah dibuka berisi tujuh koper, yakni 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta," ujar Totok.

Polri masih mendalami isu foto Jampidsus yang ditemukan di rumah mewah kawasan Sentul.

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TAGS   Polri  Kortas Polri  Jampidsus  Febrie Adriyansyah 
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