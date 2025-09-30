Polri dan BULOG Terus Masifkan Gerakan Pangan Murah untuk Perkuat Stabilitas Harga

Selasa, 30 September 2025 – 19:53 WIB

jpnn.com, OKU TIMUR - Polri bersama Perum BULOG melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sekaligus memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bagian dari strategi menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.

Kegiatan tersebut digelar berbarengan dengan Panen Raya Jagung yang dilakukan Serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di OKU Timur, Sumatera Selatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan capaian besar GPM yang digelar secara masif.

Dia mengungkapkan Gerakan Pangan Murah telah dijalankan secara serentak sejak Agustus hingga September 2025 di 1.346 titik wilayah Sumsel dengan distribusi beras mencapai 4.099 ton untuk 409.864 penerima manfaat.

Polri juga melepas 152 ton jagung, termasuk 100 ton dari OKU Timur.

"Kami memastikan gerakan pangan murah dan distribusi komoditas terus berjalan agar harga pangan tetap terkendali,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo.

Dampak Langsung bagi Masyarakat