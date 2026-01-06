Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polri Diminta Segera Usut Kasus Penghinaan Pandji Pragiwaksono Terhadap Adat Toraja

Selasa, 06 Januari 2026 – 05:09 WIB
Polri Diminta Segera Usut Kasus Penghinaan Pandji Pragiwaksono Terhadap Adat Toraja - JPNN.COM
Aksi demo mahasiswa di Mabes Polri meminta kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Pandji Pragiwaksono segera diusut. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja (IMAJA) meminta Bareskrim Polri untuk segera memproses kasus dugaan penghinaan dan ujaran SARA yang dilakukan komedian Pandji Pragiwaksono.

Koordinator Aksi IMAJA, Muldiansah menilai pernyataan Pandji dalam acara Stand Up Comedy pada tahun 2013 sangat melecehkan dan merendahkan martabat dari masyarakat Toraja.

Menurutnya ucapan Pandji soal upacara adat pemakaman Rambu Solo telah merendahkan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi masyarakat Toraja.

"Sama saja telah menghina adat istiadat daerah yang terlahir dalam rahim Negara Indonesia. Bahkan persoalan semacam ini berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa," ujarnya dalam aksi di Mabes Polri, Senin (5/1).

Dia menyebut berbagai kelompok Adat Toraja juga telah mengecam agar Pandji dikenakan sanksi denda sesuai aturan adat terkait penghinaan tersebut.

Oleh karenanya, dia mendorong Bareskrim Polri untuk segera memproses laporan dugaan penghinaan dan SARA yang dilakukan Pandji.

"Meminta Bareskrim Polri memberikan perintah ke Polda Sulawesi Selatan agar mengusut dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Pandji terhadap adat budaya masyarakat Toraja," jelasnya.

"Minta maaf boleh, proses hukum pidana Pandji Pragiwaksono wajib tetap berlanjut. Tegakkan hukum terhadap Pandji pemecah belah bangsa," pungkasnya. (cuy/jpnn)

TAGS   Toraja  dugaan penghinaan  Bareskrim  Pandji Pragiwaksono 
