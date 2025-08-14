Polri Gelar TFG Operasi Merdeka Jaya, 7.000 Personel Siap Amankan HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - Polri menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8).

Kegiatan ini digelar untuk mematangkan strategi dan kesiapan pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan serta Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, selaku Kepala Operasi Pusat (Kaopspus), menyatakan bahwa TFG merupakan langkah penting dalam memastikan seluruh personel memahami peran, tugas, serta pola pengamanan pada momentum bersejarah ini.

“Hari ini Mabes Polri bersama Polda Metro sedang mempersiapkan kesiapan pengamanan HUT RI ke-80 melalui TFG. Kami memastikan seluruh jajaran siap mengamankan kegiatan pada tanggal 15, 16, 17 hingga malam penutupan,” ujar Agus.

Polri menyiapkan sekitar 7.000 personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan di sejumlah titik vital, termasuk jalur VVIP, jalur tamu undangan, Istana Negara, Monas, serta kawasan Sudirman–Thamrin yang akan menjadi pusat Pesta Rakyat.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada Sidang Tahunan MPR dan pidato Presiden di kompleks DPR/MPR dengan melibatkan sekitar 2.800 personel tambahan.

“Rangkaian persiapan keamanan sudah kami siapkan, termasuk perwira dan padal di lokasi. Mohon doa restu, semoga kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses,” ujar Agus Suryo.

Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, Polri juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung yang diperkirakan sangat tinggi selama perayaan.