Polri Identifikasi Semua Korban Helikopter Jatuh di Kalsel, Ini Identitasnya

jpnn.com, BANJARMASIN - Tim Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victim Identification/DVI) Polri berhasil mengidentifikasi seluruh jasad korban kecelakaan helikopter BK117 D3 yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang berjumlah delapan orang.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Kalsel Kombes Muhammad El Yandiko mengatakan proses identifikasi delapan korban heli jatuh berlangsung sejak Jumat (5/9) dan selesai pada Sabtu (13/9).

"Semua jasad korban sudah teridentifikasi, dua jasad terakhir diidentifikasi melalui tes DNA (deoxyribonucleic acid)," ujarnya di Banjarmasin, Sabtu.

Baca Juga: 8 Jasad Korban Helikopter Jatuh Sudah Dibawa ke Polda Kalsel

Dia menjelaskan dalam proses identifikasi, Tim DVI mengungkap delapan identitas jasad korban secara bertahap, masing-masing tiga jasad korban warga negara asing (WNA) teridentifikasi pada Sabtu (6/9).

Kemudian, tiga jasad korban warga negara Indonesia (WNI) teridentifikasi pada Minggu (7/9), dan terakhir dua jasad korban WNI teridentifikasi hari ini melalui tes DNA karena kondisinya sulit dikenali.

Yandiko memastikan seluruh tahapan identifikasi delapan jasad korban heli jatuh dilakukan secara hati-hati dan teliti dengan mencocokkan berdasarkan data yang valid, mulai dari sidik jari, gigi, catatan medis, properti, hingga tes DNA sebagai langkah terakhir bagi jasad yang kondisinya mengalami kerusakan parah akibat terbakar.

"Proses identifikasi sangat teliti, jangan sampai kami menyerahkan jasad dalam keraguan, harus meyakini betul jasad adalah sesuai identitas untuk dikembalikan kepada keluarga masing-masing," ujar Yandiko.

Dengan terungkap seluruh identitas korban kecelakaan helikopter itu, Tim DVI Polri menutup Operasi DVI Polri Kecelakaan Helikopter BK117 D3 per hari ini sejak beroperasi pada Jumat (5/9).