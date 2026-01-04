Polri Kerahkan Supeltas Untuk Bantu Pengamanan Lalu Lintas Selama Nataru

jpnn.com, BOGOR - Polres Bogor mengerahkan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam rangka membantu kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas (kamseltibcarlantas) pada pengamanan libur natal dan tahun baru.

Hal tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat mengunjungi Pos Polisi Gadog, Jawa Barat, Minggu (4/1).

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Operasi Nataru berjalan aman dan lancar. Arus mudik maupun perayaan natal dan tahun baru dapat dikendalikan dengan baik.

Sementara itu, hingga hari terakhir operasi, arus balik juga terpantau terkendali dan tidak mengalami lonjakan signifikan.

"Kami datang ke Gadog karena kami memberi apresiasi ya kepada Polda Jabar, khususnya Polres Bogor yang menggandeng Supaltas yang membantu di simpul-simpul jalan, di jalan-jalan alternatif untuk membantu polisi melancarkan arus lalu lintas," kata Agus kepada wartawan, Minggu.

"Jadi ini bagus, jadi stakeholder semuanya turun dan bahkan masyarakat ikut bertanggung jawab. Tadi saya tanya, beliau senang dilibatkan oleh Polri untuk bisa mengatur lalu lintas," tambahnya.

Kakorlantas menyebut bahwa keterlibatan Supeltas kali ini menjadi yang pertama dalam membantu kelancaran pengamanan libur nataru serta mewujudkan kamseltibcarlantas.

"Karena ini yang pertama, saya dengan Pak Menteri atas perintah Pak Kapolri untuk hadir di sini menyampaikan apresiasi dan kami beri semangat lagi untuk masyarakat ikut membantu menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar," tutur dia.