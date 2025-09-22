Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polri Masih Tunggu Respons Interpol Soal Red Notice Riza Chalid

Senin, 22 September 2025 – 16:55 WIB
Polri Masih Tunggu Respons Interpol Soal Red Notice Riza Chalid - JPNN.COM
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko memberi keterangan kepada pers di Kawasan Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda)

jpnn.com, JAKARTA - Polri memastikan sampai saat ini tidak ada kendala dalam proses penerbitan red notice untuk buronan kasus korupsi minyak, Riza Chalid, yang saat ini menunggu tindak lanjut dari Interpol Lyon setelah diajukan pekan lalu.

“Kalau itu (terkait Riza Chalid) kan sudah diajukan ke (Interpol) Lyon, dan kami tinggal menunggu saja prosesnya. Sampai sejauh ini tidak ada kendala, hanya butuh waktu karena baru dua hari kerja sejak diajukan,” kata Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Untung Widyatmoko di Kawasan Parlemen, Jakarta, Senin.

Red notice merupakan permintaan Interpol kepada negara anggota untuk membantu menemukan dan menahan sementara buronan internasional guna proses ekstradisi, namun sifatnya tidak mengikat secara hukum.

Semua red notice Interpol diterbitkan dan diproses secara resmi oleh Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon, Prancis.

Untung menjelaskan permohonan red notice tersebut disampaikan pada Kamis (18/9), diproses pada Jumat (19/9), dan saat ini masih menunggu respons resmi dari Interpol.

Riza Chalid sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023. Lintasan terakhir keberadaannya diduga di Malaysia, namun lokasi pastinya belum dipastikan aparat.

Selain Riza Chalid, Polri juga masih memproses sejumlah kasus lain yang diajukan ke Interpol, termasuk tersangka kasus fintech Investree yaitu Adrian Gunadi dan tersangka kasus pengadaan Chromebook, Juristan.

“Sama-sama sedang berproses, nanti akan kami update begitu selesai,” ujar Untung.

Polri tengah menunggu respons dari Interpol soal penerbitan red notice terhadap Riza Chalid.

Sumber Antara

TAGS   red notice  Riza Chalid  Polri  korupsi minyak 
