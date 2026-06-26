Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polri Mutasi 1.121 Personel, Kapolda Aceh & Papua Barat Daya Diganti

Jumat, 26 Juni 2026 – 15:05 WIB
Polri Mutasi 1.121 Personel, Kapolda Aceh & Papua Barat Daya Diganti - JPNN.COM
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Divisi Humas Polri

jpnn.com - JAKARATA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 1.121 personel, mulai dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Mutasi itu dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan, penyegaran organisasi, dan pengembangan karier.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan  seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

"Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat," kata Trunoyudo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/6).

Baca Juga:

Dia menjelaskan dari ribuan personel, 748 mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara (flat). Terdapat sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergantian, salah satunya Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri yang kini dijabat Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain itu, terdapat pergantian pada dua jabatan Kapolda, yakni Kapolda Aceh dan Kapolda Papua Barat Daya.

Jabatan Kapolda Aceh kini dipercayakan kepada Brigjen Ruddi Setiawan.

Baca Juga:

Adapun jabatan Kapolda Papua Barat dipercayakan kepada Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru.

Kemudian, pada level kewilayahan, Polri melakukan promosi terhadap 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes.

Polri melakukan mutasi 1.121 personel. Dalam mutasi ini, Kapolda Aceh dan Kapolda Papua Barat Daya diganti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mutasi Polri  Polri  Kapolda Aceh  Kapolda Papua Barat Daya  Polisi 
BERITA MUTASI POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp