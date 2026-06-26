Polri Mutasi 1.121 Personel, Kapolda Aceh & Papua Barat Daya Diganti

jpnn.com - JAKARATA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan terhadap 1.121 personel, mulai dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Mutasi itu dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan, penyegaran organisasi, dan pengembangan karier.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

"Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat," kata Trunoyudo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/6).

Dia menjelaskan dari ribuan personel, 748 mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara (flat). Terdapat sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergantian, salah satunya Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri yang kini dijabat Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain itu, terdapat pergantian pada dua jabatan Kapolda, yakni Kapolda Aceh dan Kapolda Papua Barat Daya.

Jabatan Kapolda Aceh kini dipercayakan kepada Brigjen Ruddi Setiawan.

Adapun jabatan Kapolda Papua Barat dipercayakan kepada Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru.

Kemudian, pada level kewilayahan, Polri melakukan promosi terhadap 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes.