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JPNN.com - Nasional - Hukum

Polri: Operasi Patuh 2026 Utamakan Edukasi dan Pendekatan Humanis

Sabtu, 06 Juni 2026 – 16:42 WIB
Polri: Operasi Patuh 2026 Utamakan Edukasi dan Pendekatan Humanis - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan edukatif sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Meski demikian, Korlantas Polri tetap akan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

“Prinsip kegiatan kami adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi," ujar dia dalam siaran persnya.

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"Tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara, dan pelanggaran lainnya yang membahayakan keselamatan,” sambung Agus.

Menurutnya, Operasi Patuh tidak semata-mata bertujuan melakukan penindakan, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, jajaran Polantas akan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. (cuy/jpnn)

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Polri akan mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis pada pelaksanaan Operasi Patuh 2026.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

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TAGS   Polri  Operasi Patuh  pendekatan humanis  Kakorlantas 
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