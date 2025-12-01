Polri Pasang Starlink di Wilayah Banjir Sumatra, Warga Bisa Hubungi Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Akses komunikasi di wilayah bencana akhirnya kembali pulih setelah masyarakat terputus jaringan selama empat hingga lima hari.

Polri, melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK), bergerak cepat turun langsung ke lokasi untuk memastikan layanan komunikasi darurat dapat kembali berfungsi.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan tersebut, Mabes Polri mengirimkan delapan perangkat Starlink ke sejumlah daerah terdampak.

Pengiriman itu mencakup dua unit untuk Aceh, empat unit di Sumatera Utara, dan dua unit di Sumatera Barat.

Di Aceh, salah satu perangkat telah beroperasi dan dipasang oleh Tim Bid TIK Polda Aceh yang dipimpin Ipda Edi Amran bersama dua personel lainnya.

Mereka mengaktifkan akses WiFi Starlink yang langsung dimanfaatkan warga untuk menghubungi keluarga setelah berhari-hari tidak dapat berkomunikasi.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menghubungi keluarganya setelah empat hari tidak ada sinyal. Mereka sangat antusias memanfaatkan akses WiFi yang kita pasang,” ujar Ipda Edi Amran dari lokasi bencana.

Respons masyarakat pun penuh haru. Seorang warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, menyampaikan terima kasih atas hadirnya akses komunikasi tersebut.