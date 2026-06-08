Polri Salurkan Bantuan Sosial bagi Korban Kebakaran Kemayoran

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak kebakaran di Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Senin (8/6).

Penyerahan bansos sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah sekaligus dalam rangka perayaan HUT ke-80 Bhayangkara dengan tema "Polri Untuk Masyarakat".

"Saya mewakili Bapak Kapolri, termasuk juga panitia HUT Bhayangkara, hari ini menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, khususnya kebakaran," ujar Agus dalam siaran persnya, Senin.

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Selain bantuan sosial, Polri juga telah menyiapkan berbagai program kemanusiaan yang akan dilaksanakan di berbagai daerah dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.

Program tersebut meliputi bedah rumah, bakti religi, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Ada nanti juga bedah rumah, ada bakti religi, termasuk juga penyediaan air, nanti di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu dengan bantuan sosial ini tentunya Polri harus dekat dengan masyarakat dan kami mohon doa restu," lanjut Agus.

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Untuk membantu para korban kebakaran di Kemayoran, Polri telah menyiapkan sekitar 500 paket bantuan yang didistribusikan kepada seluruh warga terdampak.

"Kami sesuaikan semua yang ada terdampak ini dapat semuanya. Kami siapkan hampir kurang lebih 500 box untuk diserahkan di Kemayoran ini," ujar dia.