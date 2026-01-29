Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polri Selidiki Penyelundupan 7,5 Ton Pasir Timah ke Malaysia

Kamis, 29 Januari 2026 – 21:08 WIB
Polri Selidiki Penyelundupan 7,5 Ton Pasir Timah ke Malaysia - JPNN.COM
Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moch Irhamni memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Kepri, Batam, Kamis (29/1/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Riau sedang menyelidiki kasus penyelundupan pasir timah dari Bangka Belitung ke Malaysia. Kasus ini terungkap setelah 11 Anak Buah Kapal (ABK) warga Indonesia dideportasi dari Malaysia pada Kamis (29/1).

“Jadi, tadi ada 133 PMI yang dideportasi, sebelas orang di antaranya ABK yang menyelundupkan pasir timah ke Malaysia,” kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moch Irhamni di Mapolda Kepri, Batam.

Kapal berbendera Indonesia yang mereka awaki diamankan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia karena membawa 7,5 ton pasir timah tanpa dokumen resmi.

Baca Juga:

Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, kesebelas ABK langsung dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan.

“Semua sedang kami dalami, para pelaku masih kami periksa saat ini,” ujar Irhamni.

Pihaknya masih mendalami modus, frekuensi, dan total pasir yang diselundupkan, serta identitas pemilik muatan.

Baca Juga:

Secara terpisah, Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi menjelaskan bahwa ke-11 ABK sempat ditahan tiga bulan di Malaysia karena pelanggaran keimigrasian sebelum akhirnya dideportasi dan proses hukum terkait penyelundupan dikoordinasikan oleh KJRI Johor Bahru dengan Polri. (antara/jpnn)

Bareskrim selidiki kasus penyelundupan 7,5 ton pasir timah dari Bangka Belitung ke Malaysia, 11 ABK diperiksa.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polri  Penyelundupan  Kasus  timah 
BERITA POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp