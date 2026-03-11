Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polri: Sinergi dan Teknologi Kunci Sukses Operasi Ketupat 2026

Kamis, 12 Maret 2026 – 01:01 WIB
Polri: Sinergi dan Teknologi Kunci Sukses Operasi Ketupat 2026 - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mendampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melaksanakan jumpa pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (11/3).

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. Menurutnya, kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 ialah sinergi dan kolaborasi bersama dengan semua pihak.

"Operasi Ketupat Tahun 2026 adalah Operasi Kemanusiaan, jadi Bapak Kapolri membuat tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. Sukses Operasi Ketupat 2025 adalah menurunkan angka kecelakaan sebesar 31 persen dan fatalitas korban meninggal dunia sebanyak 50 persen," kata Agus.

Baca Juga:

Menurutnya, Operasi Ketupat 2026 bukan hanya mengurusi mudik balik, melainkan peran negara hadir dalam menjaga momentum spiritual pada Hari Raya Lebaran agar senantiasa aman dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dan lancar di bidang lalu lintas.

"Jadi Mabes Polri, Kementerian sudah menyiapkan langkah-langkah. Jadi Operasi Ketupat bukan hanya di bidang lalu lintas, tetapi negara hadir memastikan bahwa negara menjamin mengamankan momentum daripada sosial dan spiritual dari sisi harkamtibmas dan tertib di bidang lalu lintas," ungkapnya.

Selain kerja sama dengan stakeholder, pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 juga didukung dengan penggunaan teknologi yang menopang seluruh data pergerakan kendaraan di setiap jalur mudik.

Baca Juga:

"Tahun 2026, untuk meningkatkan sukses (Ops Ketupat) 2025 kemarin, kami sudah menggunakan teknologi digital, untuk memantau flow dari traffic counting (penghitungan kendaraan). Parameter jumlah kendaraan itu akan jadi dasar untuk memutuskan rekayasa lalu lintas,” ujar Agus.

Terakhir Selain fokus pada mudik Lebaran, Kakorlantas mengingatkan adanya penyesuaian jadwal penyeberangan menuju Bali sehubungan dengan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut sinergi dan teknologi menjadi kunci sukses Operasi Ketupat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Ketupat  Sinergi  Polri  Korlantas Polri 
BERITA OPERASI KETUPAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp