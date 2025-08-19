Polri Sukses Amankan Puncak HUT RI, Pujian Terus Mengalir

jpnn.com, JAKARTA - Pujian dari berbagai kalangan mengalir kepada Polri atas keberhasilan mengawal dan mengamankan rangkaian puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di Istana Merdeka maupun Pesta Rakyat di Monas, serta wilayah lainnya.

Dari kalangan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga akademisi, semuanya menilai kinerja Polri, khususnya jajaran Korps Lalu Lintas yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, mampu menghadirkan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Kehadiran Kakorlantas di lapangan menjadi sorotan tersendiri. Dengan mengendarai sepeda motor, Irjen Agus Suryonugroho langsung memimpin rekayasa lalu lintas dan memantau titik-titik keramaian masyarakat.

Kehadiran pimpinan tertinggi Korlantas yang terjun langsung memberi semangat kepada jajaran sekaligus menghadirkan teladan kepemimpinan yang humanis di hadapan publik.

Keberhasilan pengamanan ini juga tidak lepas dari peran besar Polda Metro Jaya yang menurunkan ribuan personel untuk mengawal seluruh jalannya acara.

Polda Metro Jaya bersinergi erat dengan Korlantas Polri dalam menata arus lalu lintas, mengamankan jalur VIP, serta menjaga keamanan masyarakat di area Monas, Istana Merdeka, dan sekitarnya. Sinergi pusat–daerah ini menjadi kunci lancarnya pengamanan dan mobilitas publik.

Situasi lalu lintas yang lancar, pengamanan yang presisi, serta keterlibatan masyarakat yang tinggi menjadi bukti bahwa kerja sama antara aparat dan rakyat dapat menghasilkan suasana perayaan yang penuh suka cita tanpa gangguan berarti.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya mengedepankan pelayanan humanis dan menjadikan momentum HUT Kemerdekaan sebagai ruang kebersamaan nasional.