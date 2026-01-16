Polri Tangkap Buron Internasional Kasus Pembunuhan di Rumania

jpnn.com, DENPASAR - Polri menangkap seorang buron internasional pelaku pembunuhan di Rumania.

Buron bernama Zuleam Costinel Cosmin (33) itu ditangkap di Bali.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan penangkapan subjek red notice tersebut pada Kamis (15/1) tepatnya di Kerobokan, Kabupaten Badung.

"Tersangka atas nama Zuleam Costinel Cosmin telah berhasil ditangkap pada tanggal 15 Januari 2026 di wilayah Kerobokan, Bali. Saat ini dilakukan penitipan penahanan pada Ditreskrimum Polda Bali sampai proses penyerahan kepada NCB Bucharest," katanya, Jumat.

Dia mengungkapkan penangkapan WNA tersebut didasarkan permintaan dari negara-negara anggota Interpol lainnya yang memberikan informasi bahwa Zuleam melarikan diri ke Indonesia, tepatnya di Bali.

"Kegiatan dilaksanakan berdasarkan informasi yang dikirimkan oleh beberapa negara anggota Interpol di antaranya NCB Bucharest, NCB Taskent, NCB Brussels, dan yang lainya melalui surat permohonan yang dikirimkan melalui sistem I-24/7," katanya.

Sebelumnya, akun Instagram resmi Divisi Hubinter Polri dalam unggahan yang dibagikan kepada publik pada Jumat (16/1) membagikan momen penangkapan Zuleam Costinel Cosmin di daerah Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan Zuleam merupakan tersangka kasus pembunuhan yang mengguncang publik Rumania pada 6 November 2023 di Kota Sibiu.