Polri Tembak Mati Komandan Batalyon KKB Seusai Aniaya Warga

jpnn.com, JAYAPURA - Komandan Batalyon Semut Merah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kodap Yahukimo Junior Sobolim atau Cocor Sobolim tewas ditembak pada Kamis malam (6/11) di Dekai.

Pelaku sebelum ditembak mati bersama rekannya melakukan penganiayaan hingga membuat dua orang terluka.

"Dari laporan yang diterima awalnya ada empat orang mendatangi kios yang dijaga korban. Namun, tiba-tiba terjadi pembacokan terhadap dua orang warga, yaitu Bernior Telena (36) dan Soleman Ilu (30) di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik Dekai, " kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat.

Dikatakannya sesaat setelah pembacokan kedua korban langsung dibawa ke RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan saksi melaporkan ke Mapolres Yahukimo.

Setelah mendapat laporan, tim gabungan langsung melakukan pengejaran dan penyisiran.

"Sekitar pukul 19.55 WIT, tim berhasil menemukan salah satu pelaku utama yang kemudian diketahui sebagai Lipet Sobolim," kata Brigjen Pol Faizal.

Dia mengatakan Cocor Sobolim terlibat dalam penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung Kawe Mining 63, Distrik Awibom, Pegunungan Bintang tanggal 27 Agustus 2023 yang menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya.

Kemudian pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33, Kampung Kawe, Distrik Awimbom.