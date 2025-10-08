Close Banner Apps JPNN.com
Polri Tingkatkan Digitilalisasi Indonesia Safety Driving Center

Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:24 WIB
Polri Tingkatkan Digitilalisasi Indonesia Safety Driving Center
Korlantas Polri meninjau lokasi Indonesia Safety Driving Center di Tangerang. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, TANGERANG - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau Indonesia Safety Driving Center (ISDC) dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan keselamatan berlalu lintas melalui revitalisasi dan digitalisasi fasilitas pelatihan.

"Saya dan Dirkamsel dengan staf berkunjung ke ISDC lokasinya cukup luar biasa. Ini juga bagian dari perintah Kapolri bagaimana Korlantas Polri selalu meningkatkan dengan revitalisasi ISDC termasuk juga digitalisasi jadi keselamatan itu ada di sini tempatnya," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (8/10).

ISDC merupakan pusat pelatihan keselamatan berkendara yang dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin dan tata cara berlalu lintas yang benar.

Dalam hal ini, Kakorlantas menegaskan bahwa program ISDC menjadi prioritas utama dalam mewujudkan keselamatan di jalan raya.

"Maka dari itu saya Kakorlantas Polri menjadi prioritas program ISDC ini sehingga keselamatan di jalan itu dididiknya di tempat sini termasuk juga kalau di wilayah itu di SDC," tambahnya.

Dengan mengoptimalkan peran ISDC agar pendidikan keselamatan berlalu lintas dapat diterima luas oleh masyarakat.

Sehingga revitalisasi dan digitalisasi yang dilakukan dapat menjadi pusat unggulan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

"Ini bagian daripada perintah Bapak Kapori untuk bisa dioptimalkan agar supaya pendidikan keselamatan lalu lintas itu bisa diterima masyarakat," pungkasnya. (cuy/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

