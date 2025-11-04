Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Polsek Air Kumbang Tangkap Pencuri Sawit Milik PT TBL

Selasa, 04 November 2025 – 18:00 WIB
Polsek Air Kumbang Tangkap Pencuri Sawit Milik PT TBL - JPNN.COM
Kelapa sawit hasil curian saat diamankan polisi, Rabu (29/10/2025) siang. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Polsek Air Kumbang mengungkap kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunas Baru Lampung (TBL) dengan menangkap seorang tersangka berinisial WS (38).

Kapolsek Air Kumbang Iptu Yuliardi mengatakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan laporan yang diterima sejak awal Juni 2025.

Karena itu, polisi menangkap tersangka pada Rabu (29/10) siang di Desa Sebubus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mencuri 75 tandan buah segar kepala sawit dengan berat jenjang rata-rata 13 kilogram per tandannya.

"Total buah sawit yang dicuri mencapai 920 kilogram. Akibat aksi ini, PT. TBL menaksir kerugian materiil Rp 3.174.400," kata Yuliardi. 

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti kunci, di antaranya 75 TBS kelapa sawit hasil curian, satu unit motor ketek (perahu bermotor) sungai yang diduga digunakan sebagai alat transportasi, satu tojok (alat pemetik sawit) dan nota timbangan.

Baca Juga:

"Tersangka saat ini ditahan di Polsek Air Kumbang. Dia dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan," kata Yuliardi. (mcr35/jpnn) 

Polsek Air Kumbang, Banyuasin, menangkap pencuri buah kelapa sawit milik PT TBL.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  Pencuri  kelapa sawit  Polsek Air Kumbang  PT TBL  pencurian 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp