Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polsek Banjarmasin Timur Menggagalkan Peredaran 1 Kg Sabu-Sabu, Tangkap 2 Pelaku

Rabu, 31 Desember 2025 – 07:38 WIB
Polsek Banjarmasin Timur Menggagalkan Peredaran 1 Kg Sabu-Sabu, Tangkap 2 Pelaku - JPNN.COM
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi beserta Wakapolresta, Kapolsek Banjarmasin Timur dan Kasat Resnarkoba memperlihatkan barang bukti 1 kg lebih sabu-sabu dan puluhan butir ekstasi, Banjarmasin, Selasa (30/12/2025). (ANTARA/Gunawan Wibisono)

jpnn.com - BANJARMASIN - Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kilogram (kg) lebih dan menangkap dua pelaku.

Selain menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 10 kantong plastik yang berisi, petugas juga melakukan penyitaan 47 butir ekstasi.

"Ada dua pelaku yang kami tangkap dalam kasus ini yaitu M (43) dan FY (34), kedua pelaku ini ditangkap di tempat yang berbeda," ucap Kapolresta Banjarmasin Kombes Cuncun Kurniadi di Banjarmasin, Selasa (30/12).

Baca Juga:

Kombes Cuncun mengatakan pengungkapan kasus ini berawal saat petugas mengamankan M di Jalan P. Antasari atau tepatnya di pinggir jalan masuk ke Pasar Kelurahan Kelayan Luar, pada Sabtu lalu.

Dari penangkapan itu, petugas mengamankan dua paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,95 gram.

"Kami lakukan interogasi terhadap M dan menyebut bahwa dia membeli sabu-sabu tersebut dari FY," kata Cuncun didampingi Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Morris Widhi Harto.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa petugas langsung melakukan pengembangan dan menuju rumah FY di Pekapuran Raya Gang Sirih, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Saat dilakukan penggerebekan FY tidak ada di rumah, namun petugas menemukan barang bukti narkotika sebanyak 10 kantong plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat 1.432 gram dan 47 butir ekstasi.

Polsek Banjarmasin Timur menggagalkan peredaran satu kilogram sabu-sabu dan menangkap dua pelaku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sabu-sabu  Polisi  polsek banjarmasin timur  kombes cuncun 
BERITA SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp