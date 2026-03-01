Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polsek Belitang I Tangkap Pendosa di Parkiran Gereja

Minggu, 01 Maret 2026 – 06:59 WIB
Polsek Belitang I Tangkap Pendosa di Parkiran Gereja - JPNN.COM
Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - OKU TIMUR - Tim gabungan Polsek Belitang I bersama Jatanras Polda Sumsel menangkap seorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian sepeda motor di lingkungan Gereja HKBP Belitang, Kabupaten OKU Timur.

Pelaku berinisial YL (32), ia ditangkap pada Kamis (26/2) pukul 03.30 WIB di sebuah kamar indekos kawasan depan PTC Palembang. 

Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan setelah tersangka lima bulan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran petugas.

Baca Juga:

Pencurian terjadi pada Sabtu, 20 September 2025 sekitar pukul 18.45 WIB.

Korban A.M.S. (37) memarkirkan sepeda motor Honda Vario 2018 warna hitam di area parkir Gereja HKBP Belitang dalam kondisi terkunci setang.

Namun, saat kembali, kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi. Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 10 juta.

Baca Juga:

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Belitang I dan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik menetapkan YL sebagai tersangka serta menerbitkan DPO pada 4 November 2025.

Informasi keberadaan pelaku diperoleh tim Reskrim Polsek Belitang I. Kapolsek langsung berkoordinasi dengan Tim Jatanras Polda Sumsel untuk melakukan pengejaran.

Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan setelah tersangka lima bulan berpindah-pindah lokasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polsek Belitang I  Polda Sumsel  berbuat dosa  pencurian 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp