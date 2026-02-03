Close Banner Apps JPNN.com
Polsek BT Ulu Evakuasi Jenazah Terjebak Banjir di Musi Rawas-Pali

Selasa, 03 Februari 2026 – 16:10 WIB
Polsek BT Ulu Evakuasi Jenazah Terjebak Banjir di Musi Rawas-Pali - JPNN.COM
Jenazah saat dipindahkan secara manual dari Ambulance. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - MUSI RAWAS- Personel Polsek Bts Ulu membantu evakuasi jenazah yang sempat terhambat luapan air di Jalan Kabupaten Musi Rawas - Pali, Senin (2/2).

Ambulans yang membawa jenazah tidak dapat melintasi akibat meluapnya Sungai Cawang dan Sungai Teras yang menggenangi badan jalan.

Diketahui jenazah bernama Hendi (30) warga Kecamatan Muara Kelingi yang meninggal dunia karena sakit di Yogyakarta.

Saat dalam perjalanan menuju rumah duka, ambulans tertahan di kawasan Trans HTI karena tingginya debit air. 

Kapolsek BTS Ulu AKP Fauzan Aziman membenarkan adanya anggotanya yang berinisiatif memindahkan jenazah secara manual agar bisa melewati titik banjir.

"Personel kami membantu proses pemindahan jenazah secara manual agar dapat melewati lokasi luapan air dengan aman dan lancar," kata Fauzan, Selasa (3/2).

Menurut Fauzan, terdapat dua titik genangan air yang cukup parah, yakni di sekitar jembatan Sungai Cawang dan Sungai Teras.

Kondisi ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah tersebut. 

