Polsek Pesanggrahan Ungkap Motif Pria Pencuri Motor di Jaksel, Oalah

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Pesanggrahan mengungkap motif di balik aksi pencurian dua unit sepeda motor oleh seorang karyawan swasta berinisial ADP, 32, di Jakarta Selatan.

Menurut hasil pemeriksaan pada Selasa (30/6), pelaku mengaku nekat melakukan aksi kriminal tersebut demi melunasi biaya daftar ulang sekolah anaknya.

"Untuk daftar ulang anaknya sekolah," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam dalam konferensi pers di Polsek Pesanggrahan Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pelaku yang berprofesi sebagai karyawan swasta tersebut diketahui melakukan pencurian di dua lokasi berbeda dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Kasus pertama terungkap berdasarkan laporan polisi nomor LP/125/VI/2026/SPKT Polsek Pesanggrahan tertanggal 26 Juni 2026 terkait pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (25/6) sekitar pukul 07.00 WIB di halaman rumah di Jalan Medan, RT 05/RW 04, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Dalam penyelidikan kasus itu, Unit Reskrim Polsek Pesanggrahan melakukan serangkaian penyelidikan dengan menggunakan metode investigasi ilmiah atau Scientific Crime Investigation (SCI) dan patroli di sekitar lokasi kejadian.

Saat patroli berlangsung, petugas mencurigai seorang pria yang sedang mendorong sepeda motor di depan rumah warga dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat itu, pelaku beraksi di tempat kejadian perkara (TKP) kedua yang tidak jauh dari lokasi pencurian pertama.