Polsri Bekali Galeri Wong Kito dengan E-Commerce & Teknologi Tepat Guna

jpnn.com, PALEMBANG - Tim Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Galeri Wong Kito Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan e-commerce dan pengenalan teknologi pengering kain jumputan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Galeri Wong Kito, Bukit Lama, Kota Palembang.

Pelatihan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai melalui Hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Tim P2MW Galeri Wong Kito Polsri.

"Hal ini agar UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran," kata dosen pembimbing Tim P2MW Galeri Wong Kito, Indah Pratiwi, S.ST., M.T. dalam keterangannya dikutip Sabtu (1/8).

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai transformasi digital dalam pengembangan usaha. Materi disampaikan oleh Tim P2MW Galeri Wong Kito, Yunita Fauzia Achmad, S.Kom., M.Kom.

Peserta dibekali sejumlah strategi pemasaran digital, mulai dari membangun dan mengelola toko daring, membuat konten promosi yang menarik, menampilkan informasi produk secara efektif, hingga mengoptimalkan berbagai kanal digital untuk menjangkau calon konsumen.

Strategi tersebut diharapkan dapat membantu produk Galeri Wong Kito lebih mudah ditemukan di platform e-commerce sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kerajinan lokal.

Pelaku UMKM juga diperkenalkan teknologi tepat guna berupa alat pengering kain jumputan untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi proses produksi.

Penggunaan alat itu dinilai dapat membantu menghasilkan proses pengeringan yang lebih seragam, mempercepat waktu produksi, dan menjaga kualitas kain. Teknologi ini juga dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap panas matahari dan perubahan cuaca.