Poltekpar NHI Dayeuhkolot Jadi Kawasan Sekolah Rakyat, Tampung 2.000 Siswa

jpnn.com, BANDUNG - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung resmi dipakai sebagai kawasan untuk Sekolah Rakyat (SR).

Gedung permanen itu berdiri di atas lahan seluas lima hektare dan dua hektare untuk pembangunan fasilitas olahraga.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak anak dari keluarga miskin dan rentan melalui program Sekolah Rakyat.

"Menindaklanjuti arahan Presiden, kami akan berusaha bekerja bersama-sama dengan banyak kementerian, salah satunya Kementerian Pariwisata. Tentu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk menghadirkan gedung permanen di Sekolah Rakyat," kata Saifullah di Kampus Poltekpar NHI Dayeuhkolot, Kamis (23/7/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, gedung permanen tersebut dirancang mampu menampung lebih baru 2.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan beasrama sehingga para siswa mendapatkan pendampingan selama 24 jam.

"Anak-anak dibimbing selama 24 jam dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan dengan sistem pembelajaran learning management system," ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada proses belajar mengajar, tetapi juga membangun lingkungan pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045.