Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

POLTERA Siap Jadi Pusat Inovasi KEK Tembakau Madura

Minggu, 30 November 2025 – 04:34 WIB
POLTERA Siap Jadi Pusat Inovasi KEK Tembakau Madura - JPNN.COM
POLTERA tegaskan siap menjadi pusat inovasi dalam penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura. Foto: Komura

jpnn.com, MADURA - Komunitas Muda Madura (KAMURA) menggelar Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) di Politeknik Negeri Madura (POLTERA), Sampang, sebagai bagian dari penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Forum ini menjadi langkah awal merumuskan dasar akademik dan arah kebijakan pengembangan kawasan tembakau berbasis teknologi dan hilirisasi industri.

FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, anggota DPR RI Eric Hermawan, Direktur POLTERA Laily Ulfiyah, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, hingga perwakilan dinas, HIPMI, ulama, petani, dan mahasiswa.

Baca Juga:

Kehadiran beragam pihak ini diperlukan agar naskah akademik yang disusun mencerminkan kebutuhan riil daerah dan potensi ekonomi tembakau.

Direktur POLTERA, Laily Ulfiyah, menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik harus berangkat dari persoalan nyata di lapangan.

“Semua inovasi ini lahir dari masalah nyata dan ditransformasi menjadi solusi yang berdampak,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menyatakan bahwa POLTERA siap memperkuat fondasi akademik KEK melalui riset dan inovasi teknologi.

“KEK membutuhkan ekosistem berbasis teknologi agar mampu mengolah potensi lokal menjadi nilai tambah,” kata Laily.

POLTERA tegaskan siap menjadi pusat inovasi dalam penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Poltera  tembakau  KEK Tembakau  Komura 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp