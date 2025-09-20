Polytron Superliga Junior 2025: Wakil Indonesia, Thailand & Amerika Serikat Melaju ke Semifinal

jpnn.com, KUDUS - Aksi-aksi seru dan menegangkan tersaji di hari terakhir babak penyisihan Polytron Superliga Junior 2025 yang diadakan di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah pada Jumat (19/9).

Para pebulu tangkis muda berjuang meraih kemenangan demi mengamankan tiket ke semifinal.

Bahkan, tak sedikit tim di sektor U-13, U-15, hingga U-17, U-19 baik putra maupun putri yang menjalani laga ‘hidup-mati’ dalam turnamen beregu persembahan Bakti Olahraga Djarum Foundation dan Polytron tersebut.

Di sektor U-13 Putra, pertarungan sengit tersaji saat PB Champion Klaten melawan PB Talenta Manado guna memperebutkan posisi runner-up Grup B.

PB Talenta Manado membuka keunggulan 1-0 yang disumbangkan Keith Ezequiel Lincoln Sumarauw setelah menang dua gim langsung 21-18, 21-14 atas pemain tunggal PB Champion Klaten, Kafie El Azzam Abbasy.

Di match kedua dan ketiga, PB Champion mampu bangkit dan membalikkan keadaan 2-1 berkat kemenangan Tunggal Muhammad Rafa Shirdi dan ganda Kafie El Azzam Abbasy/Lionel Aufar Adinata. Drama belum usai lantaran PB Talenta memberikan perlawanan sengit dan akhirnya menang di match keempat ketika Geralldy Mananggel bentrok dengan Farnas Rozan Iraqee.

Tiket semifinal akhirnya menjadi milik PB Talenta Manado usai pemain ganda Bil Rilkan Miracle Turangan/Jisrel Elfiano Lumoindong berjuang habis-habisan mengalahkan pasangan Rafa/Fidel Sandiago lewat pertarungan tiga gim 12-21, 24-22, 21-16. Skor 3-2 untuk kemenangan PB Talenta Manado.

“Saya sempat tegang di gim pertama karena harus bermain sebagai penentu kemenangan tim ke semifinal. Tapi, kepercayaan diri saya dan Jisrel mulai kembali di gim kedua dan berhasil memaksa lawan memainkan rubber game. Di gim penentuan, kami semakin kompak sedangkan lawan banyak melakukan kesalahan sendiri. Puji Tuhan akhirnya tim kami akhirnya bisa menang dan lolos ke semifinal,” kata Bil Rilkan seusai pertandingan.