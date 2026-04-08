POM TNI & Propam Polri Perkuat Sinergisitas Untuk Dukung Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 – 14:40 WIB
Sinergisitas antara POM TNI bersama Divisi Propam Polri. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama Divisi Propam Polri memperkuat sinergisitas dan soliditas antar-institusi. Hal itu dilakukan untuk menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi dan koordinasi TNI–Polri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Penguatan sinergisitas itu dilakukan dengan menggelar Halalbihalal Lebaran 1447 H sekaligus Coffe Morning.

Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Kadim menegaskan bahwa tantangan global menuntut kesiapan, adaptivitas, dan respons cepat seluruh elemen negara.

“TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara di mata masyarakat, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci menjaga kepercayaan publik,” kata Karim kepada awak media, Jakarta, Rabu (8/4).

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas POM TNI dan Propam Polri makin kuat dalam mendukung stabilitas nasional serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. (cuy/jpnn)

Puspom TNI dan Propam Polri memperkuat sinergisitas dengan menggelar pertemuan dan halalbihalal.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

