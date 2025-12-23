'Pondok Rangkul', Upaya dari PalmCo untuk Pemulihan Luka Batin Pascabanjir Batangtoru

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo meresmikan Pondok Rangkul sebuah ruang pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak banjir pada Senin (22/12).

Pondok sederhana itu berdiri di tengah kawasan perkebunan, Hapesong, Batangtoru. Kehadirannya segera menyatu dengan denyut kehidupan warga.

Anak-anak kembali bermain dan tertawa, para ibu berkumpul dan berbagi cerita, sementara keluarga menemukan ruang untuk saling menguatkan setelah masa-masa sulit yang mereka lalui.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan pengalaman bencana menunjukkan bahwa bantuan fisik saja tidak cukup. Ada sisi lain yang kerap luput, yakni pemulihan mental dan emosional masyarakat.

“Pondok Rangkul kami hadirkan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama dan saling menguatkan. Pemulihan pascabencana harus menyentuh keutuhan manusia, bukan hanya rumah dan infrastruktur,” ujar Jatmiko.

Menurut dia, pendekatan psikososial menjadi bagian dari tanggung jawab kemanusiaan perusahaan.

Karena itu, Pondok Rangkul dirancang bukan sebagai program sesaat, melainkan ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.

Dalam suasana dialog yang hangat, Jatmiko berdiskusi dengan para ibu dan anak-anak tentang pengalaman mereka melewati masa bencana.