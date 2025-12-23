Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

'Pondok Rangkul', Upaya dari PalmCo untuk Pemulihan Luka Batin Pascabanjir Batangtoru

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:01 WIB
'Pondok Rangkul', Upaya dari PalmCo untuk Pemulihan Luka Batin Pascabanjir Batangtoru - JPNN.COM
Direktur Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo Jatmiko meresmikan Pondok Rangkul sebuah ruang pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak banjir pada Senin (22/12). Foto: Dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo meresmikan Pondok Rangkul sebuah ruang pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak banjir pada Senin (22/12).

Pondok sederhana itu berdiri di tengah kawasan perkebunan, Hapesong, Batangtoru. Kehadirannya segera menyatu dengan denyut kehidupan warga.

Anak-anak kembali bermain dan tertawa, para ibu berkumpul dan berbagi cerita, sementara keluarga menemukan ruang untuk saling menguatkan setelah masa-masa sulit yang mereka lalui.

Baca Juga:

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan pengalaman bencana menunjukkan bahwa bantuan fisik saja tidak cukup. Ada sisi lain yang kerap luput, yakni pemulihan mental dan emosional masyarakat.

“Pondok Rangkul kami hadirkan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama dan saling menguatkan. Pemulihan pascabencana harus menyentuh keutuhan manusia, bukan hanya rumah dan infrastruktur,” ujar Jatmiko.

Menurut dia, pendekatan psikososial menjadi bagian dari tanggung jawab kemanusiaan perusahaan. 

Baca Juga:

Karena itu, Pondok Rangkul dirancang bukan sebagai program sesaat, melainkan ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.

Dalam suasana dialog yang hangat, Jatmiko berdiskusi dengan para ibu dan anak-anak tentang pengalaman mereka melewati masa bencana.

Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo meresmikan Pondok Rangkul sebuah ruang pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak banjir pada Senin (22/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PalmCo  Bencana  banjir  BNPB 
BERITA PALMCO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp